POL-GE: Nach Sachbeschädigung ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein alkoholisierter 53-jähriger Gelsenkirchener hat am Donnerstag, 8. Oktober 2020, auf der Hildegardstraße in Bulmke-Hüllen randaliert und dort gegen 18.50 Uhr mehrere volle Müllbehälter umgestoßen, so dass sich der Unrat auf dem Gehweg verteilte. Anschließend riss er den Heckscheibenwischer eines dort stehenden Wagens ab. In dem Wagen saßen währenddessen die Eigentümer. Couragierte Zeugen hinderten den 53-Jährigen weitere Straftaten zu begehen und verständigten die Polizei. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Gelsenkircheners verlief positiv. Die Polizisten brachten ihn ins Gewahrsam, das er nach erfolgter Ausnüchterung wieder verlassen konnte. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

