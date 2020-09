Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Odenthal (ots)

Ein 17-jähriger Kölner ist am Montagnachmittag (31.08.) verletzt worden.

Ein 56-jähriger Bergisch Gladbacher wollte gegen 16:30 Uhr von der Straße An der Dhünn auf die Altenberger-Dom-Straße abbiegen. Zeitgleich war der Jugendliche mit seinem Fahrrad auf dem kombinierten Geh/Radweg neben der Altenberge-Dom-Straße in Richtung Schildgen unterwegs. Dieser Radweg ist am linken Fahrbahnrand markiert.

Obwohl das Verkehrszeichen "Vorfahrt achten" in der Straße an der Dhünn mit dem Zusatz "Radfahrer von links und rechts" ausgeschildert ist und auf der Straße der Radweg rot markiert ist, übersah der Focus-Fahrer beim Anfahren den von rechts kommenden Radfahrer. Bei dem Unfall erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen, die der Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgte. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (rb)

