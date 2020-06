Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe auf Beutezug - Wer hat die Verdächtigen gesehen?

Otterbach (ots)

Diebe haben am Montag in mindestens zwei Geschäften ihr Unwesen getrieben.

Zunächst stahlen drei Männer in einem Drogeriemarkt im Meisenweg zwei teure Nagelknipser. Eine Zeugin beobachtet das Trio, wie es günstigere Artikel aus den Verkaufsregalen nahm und die teuren Knipser darunter versteckte. An der Kasse wollten die Männer dann lediglich die preiswerte Ware bezahlen, die teuren Artikel hielten sie versteckt. Die Männer wurden von der Filialleiterin zur Rede gestellt, woraufhin das Trio flüchtete. Die Knipser nahmen sie mit, die billigen Artikel ließen sie an der Kasse zurück. Die Männer waren alle dunkel gekleidet und etwa 1,75 Meter groß. Zwei von ihnen trugen eine graue Steppjacke, der dritte ein T-Shirt.

Im gegenüberliegenden Lebensmitteldiscounter in der Ziegelhütterstraße bestahlen Unbekannte ebenfalls zur Mittagszeit eine 43-jährige Frau. Die Diebe erbeuteten aus ihrer Handtasche eine Geldbörse. Erst an der Kasse stellte die 43-Jährige den Verlust fest. Ob für den Diebstahl auch das Trio aus dem Drogeriemarkt in Frage kommt, ist aktuell nicht geklärt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wem sind zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich Meisenweg / Ziegelhütterstraße aufgefallen? Wer hat das Trio aus dem Drogeriemarkt bemerkt oder kann Hinweise zu den Verdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

