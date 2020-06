Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Korrektur: Unbekannter bezahlt mit Falschgeld

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann im schwarzen Trainingsanzug wird verdächtigt, am Samstag auf einem Flohmarkt Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben (wir berichteten: https://s.rlp.de/EBnr2).

Der Flohmarkt fand nicht wie berichtet in Hochspeyer, sondern in Kaiserslautern am Gelterswoog statt. Wir haben daher unsere Pressemitteilung korrigiert und bitten den Fehler zu entschuldigen. |erf

