Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahndungsrücknahme Jennifer K.

Bergisch Gladbach (ots)

15-jährige Vermisste ist wohlbehalten in Bergisch Gladbach angetroffen worden.

Gemeinsam mit der Bonner Polizei wurde seit dem 14.08. mit einer Bildveröffentlichung nach der vermissten 15-jährigen Jennifer K. gesucht - wir berichteten letztmalig am 27.08..

Die Jugendliche wurde nun im Rahmen der Fahndung- und Ermittlungsmaßnahmen in den Vormittagsstunden des 31.08. wohlbehalten in einer Wohnung in Bergisch Gladbach angetroffen und schließlich in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Fahndungsveröffentlichung ist somit erledigt. Die Redaktionen werden gebeten, noch eingestellte Fotos zu löschen. (gb)

