Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Detektiv stellt Ladendiebin in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Kleidungsstücke soll eine 20-Jährige am Donnerstagnachmittag, 15. Oktober 2020, in einem Bekleidungsgeschäft in der Gelsenkirchener Altstadt mitgenommen haben, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte die Bochumerin um 15 Uhr dabei beobachtet, wie sie zwei Kinder ankleidete, in deren Begleitung sie im Geschäft war. Ohne die Waren zu bezahlen, wollte sie anschließend die Filiale an der Bahnhofstraße verlassen. Der 35-jährige Ladendetektiv stoppte die Frau und alarmierte die Polizei. Da die Bochumerin sich nicht ausweisen konnte, wurde sie von den Polizeibeamten zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache genommen. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren.

