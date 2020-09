Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen/Lkrs. RW) Verkehrsunfall alleinbeteiligt (17.09.2020)

Schramberg-Sulgen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 5531 zwischen Sulgen und Aichhalden gekommen. Eine 21-jährige Ford-Fahrerin fuhr in Fahrtrichtung Aichhalden, als sie nach eigenen Angaben einem Reh auswich und in eine Böschung prallte. Daraufhin schanzte der Wagen ungefähr 20 Meter aufwärts, überschlug sich und kam auf der Straße wieder zum Stehen. Die 21-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

