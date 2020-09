Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/Lkrs. RW) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person (17.09.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein leicht verletzter 66-jähriger Mann und Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 415 zwischen Bochingen und Brittheim ereignet hat. Ein 66-jähriger VW-Fahrer fuhr in Fahrtrichtung Brittheim, als er aufgrund von Unachtsamkeit die vor ihm bremsende 52-jährige Fiat-Fahrerin übersah. Um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, wich der 66-Jährige nach links aus, überquerte einen Straßengraben und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Der VW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell