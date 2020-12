Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht

Mannheim-KäfertalMannheim-Käfertal (ots)

Ein Zusammenstoß, bei dem sich beide Beteiligten die Schuld zuschoben, ereignete sich am Sonntagabend im Stadtteil Käfertal. Ein 66-jähriger Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Toyota auf der rechten Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Links neben diesem fuhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW in gleicher Richtung. An der Fahrbahnverengung kam er zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten gaben an, dass er jeweils andere unachtsam die Fahrspur wechselte.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal; Tel: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell