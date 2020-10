Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerdiebstahl in der Innenstadt

Herford (ots)

(mas) Zwischen Freitag (02.10.), 18.00 Uhr, und heute (03.10.), 13.30 Uhr, wurde in der Hämelinger Straße ein ordnungsgemäß verschlossener Mofa-Roller entwendet. An dem entwendeten Roller vom Typ "Rivero-Toscana" in weiß, war das Versicherungskennzeichen 765NTR angebracht. Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl bzw. zu dem entwendeten Roller geben können, werden gebeten sich bei der hiesigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

