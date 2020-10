Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rasante Fahrweise führt zur Verkehrskontrolle- Betäubungsmittel konsumiert

Bünde/Enger (ots)

(sls) Am Mittwochabend (30.9.) fiel einer Polizeibesatzung der Fahrer eines schwarzen Skoda in Bünde auf der Bahnhofstraße auf, weil er mit einer sehr "rasanten" Fahrweise unterwegs war. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrer aus Enger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch wenn der Fahrer angab, letztmalig am vergangenen Wochenende Betäubungsmittel geraucht zu haben, verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest deutlich positiv. Zur endgültigen Feststellung der Drogenkonzentration im Blut wurden Blutproben entnommen. Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte am Mittwochabend (30.9.) ein 22-jähriger aus Bünde seinen silbernen Toyota Yaris. Er wurde durch Polizeibeamte gegen 23.55 Uhr auf dem Minden-Weseler-Weg angetroffen und kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten durch einen Drogenvortest beim Fahrer fest, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis stand. Am Anhalteort teilte er den Beamten mit, dass er angebelich letztmalig Betäubungsmittel vor fünf Monaten konsumiert habe. Ihm wurden auf der Wache Bünde zwei Blutproben entnommen. Beiden Fahrzeugführer erwarten jetzt Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

