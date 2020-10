Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit Radfahrer- Rotlicht übersehen

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (01.10.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße in Kirchlengern, bei dem ein 11-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 13.00 Uhr befand sich der 11-Jährige mit seinem Fahrrad an der Bedarfsampelanlage für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Einmündung In der Mark. Um die Mindener Straße zu überqueren betätigte er die Ampelanlage, so dass diese für Autofahrer auf der Mindener Straße Rotlicht zeigt. Der Radfahrer aus Löhne überquerte, in Begleitung einer weiteren jungen Radfahrerin, bei Grünlicht die Straße. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf der Mindener Straße ein 57-jähriger VW Golf Fahrer aus Bünde, der in Richtung Löhne unterwegs war. Der Bünder erkannte zu spät das für ihn zeigende Rotlicht, so dass er das Fahrrad des 11-Jährigen am Hinterrad touchierte. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht im Beinbereich. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten erschienen an der Unfallstelle und kümmerten sich um die weitere Betreuung des Kindes.

