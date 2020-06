Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Vollbrand eines Einfamilienhauses mit Garage ++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 24.06.2020, gegen 08.52 Uhr, kommt es in Westerstede, Ortsteil Ocholt, zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte steht die Garage in Vollbrand und die Flammen greifen bereits auf das Wohnhaus über. Zur Brandbekämpfung werden diverse Freiwillige Ortsfeuerwehren der Stadt Westerstede angefordert.

Der Hauseigentümer wird schwerverletzt in die Ammerlandklinik verbracht. Ein Feuerwehrmann wird im Einsatz leicht verletzt.

Erste Ermittlungen vor Ort ergeben, dass es bei privaten Arbeiten in der Garage zu einer Verpuffung kam, bei der zunächst die Garage in Brand geriet und die dort entstandenen Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus übergingen. Auch das Wohnhaus steht innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand und ist nicht mehr zu retten. Der durch den Brand entstandene Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Zur genaueren Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Ermittlungen der Poizei dauern an.

