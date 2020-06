Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Seitenscheiben von sechs Autos eingeschlagen +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße Am Zuggraben die Seitenscheiben von sechs geparkten Fahrzeugen eingeschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Anwohner hatte gegen 3 Uhr ein Klirren wahrgenommen. Kurz darauf wurden die Schäden festgestellt. Offenbar hatten die Täter im Vorbeigehen mit einem unbekannten Gegenstand die Scheiben auf der Fahrerseite der Autos eingeschlagen. Die Fahrzeuge waren hintereinander am Fahrbahnrand abgestellt.

Wer Hinweise zu den möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (696443)

