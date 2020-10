Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - PKW brennt in den Morgenstunden

Hiddenhausen (ots)

(um) Die Kriminalpolizei hat in dem Fall des PKW Brandes vom heutigen Tage die Brandermittlungen aufgenommen. Gegen 05:10 Uhr bemerkten Anwohner an der Goethestraße in Lippinghausen einen im Vollbrand stehenden älteren 5er BMW. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei schließt in diesem Fall eine vorsätzliche Brandsetzung nicht aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. In dem Zusammenhang der Tat steht u.U. ein PKW, der sich nach ersten Zeugenangaben von dem Brandort entfernt haben soll. Die Polizei bittet daher um weitere Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in den frühen Morgenstunden und davor. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

