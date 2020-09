Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallverursacher flüchtet - Unbekanntes Auto im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(um) In einer Rechtskurve, so gab der Fahrer eines weißen BMW, prallte sein Fahrzeug nach unkontrollierter Fahrt auf der Holzhauser Straße gegen eine Mauer. Der gestrige Verkehrsunfall ereignete sich auf regennasser Fahrbahn, gegen 21:32 Uhr, in der Dunkelheit. Zuvor sei dem verunfallten Fahrzeug ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Straße in Richtung Holsen entgegengekommen. Der dunkelgraue PKW sei auffällig gefahren, so dass der 26-Jährige diesem entgegenkommenden Wagen ausweichen musste und deshalb von der Fahrbahn abkam. Die Beifahrerin des verunfallten BMW verletze sich bei dem Aufprall leicht und wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt. Der Schaden beträgt etwa 15.000.-Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

