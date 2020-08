Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer flüchtete vor Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Am 31.07.2020 gegen 16.25 Uhr wollte eine Motorradstreife der Polizei Gelsenkirchen einen Motorroller auf der Pommernstraße kontrollieren. Der Fahrer trug keinen Helm. Der Roller hatte kein Kennzeichen. Der 17jährige Gelsenkirchener flüchtete in Richtung Zoom Erlebniswelt. Bei seiner Flucht beging er mehrere Verkehrsverstöße. Als er versuchte, Absperrgitter zum Leinpfad des Kanals zu umfahren, stürzte er und verletzte sich leicht. Er flüchtete zu Fuß weiter und wurde kurze Zeit später durch den Diensthund Connor in einem Gebüsch aufgespürt und durch die Einsatzkräfte festgenommen. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen. Das Krad war nicht zugelassen und die Besitzverhälntisse ließen sich nicht klären. Aufgrunddessen wurde der Roller sichergestellt. Der 17jährige Gelsenkirchener muss nun mit einer Strafanzeige wegen diverser Verkehrsdelikte rechnen.

