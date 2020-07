Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bewohner verhindern zweifachen Einbruchsversuch

Gelsenkirchen (ots)

Unruhige Nacht für ein Paar in der Resser Mark: Um 1.01 Uhr heute Morgen, 31. Juli 2020, rückten Polizeibeamte zur Bochholter Straße aus, nachdem ein 27 Jahre alter Mann einen Einbruchsversuch gemeldet hatte. Den Beamten schilderte der Geschädigte, dass er um kurz vor Mitternacht ungewöhnliche Geräusche aus dem Wohnzimmer hörte und dann einen Unbekannten vor der Terrassentür sah. Der ergriff sofort die Flucht und ein Versuch, den Mann einzuholen, gelang nicht. Nachdem sich der Mann wieder ins Bett gelegt hatte, hörten er und seine 24 Jahre alte Lebensgefährtin wenig später wieder verdächtige Geräusche, diesmal aus einem anderen Raum. Lautstark machten die beiden auf sich aufmerksam und konnten beobachten, wie sich zwei unbekannte Männer entfernten. Die eingesetzten Beamten konnten kurze Zeit später einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe stellen. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Da der 41-Jährige Wohnungslose vor Ort widersprüchliche Angaben machte und sich nicht ausweisen konnte, wurde er aufgrund des dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen wegen des Versuchs eines schweren Diebstahls dauern an. Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas beobachtet haben oder Hinweise auf den Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter 0209/ 365 -8240.

