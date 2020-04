Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Werkzeuge aus aufgebrochenen Baucontainer entwendet

Dummerstorf/Neuendorf (ots)

In der Zeit vom 17.04.2020, 13:00 Uhr bis 20.04.2020, 07:00 Uhr haben unbekannte Täter einen Baucontainer in Neuendorf aufgebrochen. DAs besondere daran ist, dass dieser auf einem Dach stand. Entwendet wurden diverse Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stichsäge, Kreissäge, Trennmaschine und ein Nivelliergerät. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Hinweise zu gemachten Beobachtungen oder zum Verbleib der Gegenstände nimmt die Polizei in Sanitz (038209-440) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell