POL-VDMZ: Drogen, Messer und kein Führerschein

Die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei hatte ein 19-Jähriger aus Wöllstein wohl unterschätzt als er bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 14.00 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz in Gau-Bickelheim falsche Personalien angab. Dass er dabei behauptete, keine Ausweise mit sich zu führen half dem 19-Jährigen wenig. Wenige Klicks in der EDV später stand fest, dass er die Personalien seines Bruders angegeben hatte. Dabei kam auch heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die war ihm entzogen worden, weil er mit Drogen hinter dem Steuer erwischt worden war. Das hatte gleich die Prüfung zur Folge, ob der Wöllsteiner vielleicht auch jetzt wieder unter Drogeneinfluss stand. Nachdem sich das bestätigt hatte, suchten die Wörrstädter Autobahnfahnder in seinem Pkw noch nach weiteren Drogen. Die fanden sie nicht, dafür aber ein verbotenes Messer und den Führerschein des 19-Jährigen, den er nach Angaben der Führerscheinstelle angeblich schon vor langer Zeit verloren haben wollte. Da er dafür sogar eine eidesstattliche Erklärung abgegeben hatte, war er den Führerschein nun nicht nur endgültig los sondern erhielt auch gleich noch eine weitere Anzeige on top.

