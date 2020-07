Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Exhibitionist auf Parkplatz eines Discounters

Gelsenkirchen (ots)

Schreck für eine 41-jährige Gelsenkirchenerin am Donnerstagvormittag, 30. Juli, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wanner Straße: Um 10.05 Uhr sah sie dort einen Unbekannten, der sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und onanierte. Als die Frau den Mann ansprach, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Exhibitionist ist 25 bis 30 Jahre alt und trug eine schwarze Hose, eine beige jeansähnliche Jacke sowie einen weißen Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7112 (Kriminalkommissariat 11) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

