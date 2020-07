Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl und alarmiert die Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Ein 32 Jahre alter Gelsenkirchener hat gestern Abend, 29. Juli 2020, auf der Schalker Straße in Schalke einen unbekannten Mann dabei beobachtet, wie er das Schloss eines Fahrrades knackte und sich damit entfernte. Daraufhin rief er um 19.24 Uhr die Polizei. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen wenig später auf der Grillostraße an und kontrollierten ihn. Er gab an, dass das Rad schon lange an einer Laterne stand und ging davon aus, dass es niemandem gehöre. Da der 47-jährige Iraker verschiedene Identitätsnachweise vorzeigte und über keinen festen Wohnsitz verfügt, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Bei seiner Durchsuchung wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

