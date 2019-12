Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach versuchtem Mord in Hamm im August 2019

Ein Dokument

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1489 Ein unbekannter Täter hat Anfang August vorsätzlich die Gasleitung eines Mehrfamilienhauses beschädigt.

In der Nacht vom 02.08. auf den 03.08.2019 beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Mehrfamilienhaus Tannenhof 16 in Hamm die Gasleitung. Über mehrere Stunden konnte sich das ausströmende Gas im Haus unbemerkt verteilen. Ein kleiner Funke hätte ausgereicht, um eine Explosion im Mehrfamilienhaus auszulösen. Der unbekannte Täter nahm in Kauf, dass die Bewohner durch die Manipulation der Gasleitung getötet werden können. Die Polizei konnte bis zum heutigen Tag noch keinen Täter ermitteln und verteilt ab morgen (19.12.) Fahndungsplakate.

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231-132-7441 oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Nahbereich der Anschrift Tannenhof 16 gesehen?

Wer kann Angaben zu möglichen tatbeteiligten Personen machen?

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1.500,- EUR ausgesetzt.

Rückfragen beantwortet die Staatsanwaltschaft Dortmund unter den bekannten Erreichbarkeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Gunnar Wortmann

Telefon: 0231/132-1028

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell