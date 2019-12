Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Brandalarm löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Oberkirch (ots)

Ein Brandalarm in einer Schule in der Schwarzwaldstraße rief am Sonntagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberkirch sowie die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen vor Ort dürften angeschmorte Batterien eines Notrsomsystems dafür gesorgt haben, dass es in dem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die angerückten Wehrleute entfernten die defekten Batterien und belüfteten das Gebäude, sodass es letztlich zu keinem weiteren Sachschaden kam. /am

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell