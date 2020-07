Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Fahndungsfotos nach einem Tatverdächtigen, der am 7. Februar 2020 in einen leerstehenden Imbiss auf der Magdeburger Straße in Schalke eingebrochen ist. Ein 51-jähriger Zeuge hörte um 21.40 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Ladenlokal. Als er der Ursache der Geräusche nachging, überraschte er den Unbekannten und stellte diesen zur Rede. Der Tatverdächtige bedrohte den Zeugen mit einem Messer und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen die Veröffentlichung von Bildern des Unbekannten angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Mann bitte unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache). Die Fotos des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://url.nrw/4pY

