Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rollstuhlfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Ein 88-jähriger Rollstuhlfahrer aus Soest wurde am Sonntag (20. September), gegen 16.30 Uhr, an der Ulricherstraße leicht verletzt. Zuvor fuhr eine 59-jährige Soesterin mit ihrem Wagen rückwärts von einem Parkplatz heraus. Hierbei übersah sie den Soester und touchierte ihn mit ihrem Wagen am Arm. Der 88-Jährige fiel mit seinem Rollstuhl um und verletze sich leicht. Der Mann konnte durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt werden und setzte seine Fahrt selbständig wieder fort. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell