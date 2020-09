Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Eisenkette zugeschlagen - 1.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Am Sonntag (20 .September), gegen 17.35 Uhr, hielt ein Autofahrer an einer Ampelanlage am Nelmannwall / Walburger-Osthofen-Wallstraße bei Rot an. Ein Radfahrer fuhr daraufhin mit seinem Zweirad an dem Autofahrer vorbei, beleidigte diesen und schlug mit einer Eisenkette (eventuell ein Fahrradschloss) gegen das Auto. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit einer weiteren Person. Einen Grund für den Ausraster konnte sich der Autofahrer nicht erklären. Der Sachschaden an dem Mercedes wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Radfahrer war circa 15 bis 17 Jahre alt und hatte kurze Haare. Die Kriminalpolizei bittet die Begleitung des Jugendlichen oder auch weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

