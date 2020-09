Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Defektes Abblendlicht - Blutprobe

Werl (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Sonntag (20. September), gegen 22.45 Uhr, ein 18-jähriger Enser mit seinem Auto im Bereich des Salinenringes auf. Da der mit fünf Personen besetzte Wagen ein defektes Abblendlicht hatte, wurde er in der Straße "Am Salzbach" angehalten. Der 18-Jährige gab recht schnell zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Den Schlüssel für den Wagen hatten sie vom Vater eines, der im Wagen befindlichen Bekannten an sich genommen, um kurz etwas zu Essen zu holen. Den Beamten fiel zudem noch Marihuanageruch im Auto auf. Eine Durchsuchung des Fahrzeuges brachte eine kleinere Menge davon zum Vorschein. Da der Fahrer angab einige Tage zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben, ging die Fahrt im Streifenwagen gleich weiter zur Entnahme einer Blutprobe auf die Werler Wache. Die aufgefundenen Drogen stellten die Beamten sicher. (reh)

