Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - 300 Kg schweren Kompressor gestohlen

Werl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (18. September9) und Sonntag von einem Lkw einen circa 300 Kg schweren Kompressor. Das Fahrzeug parkte südlich des Haarweges zwischen der Wickeder Straße und dem Waltringer Weg in der Nähe der Autobahnanschlußstelle zur A445. Der Kompressor der Marke "CVS" war am Lkw fest montiert und wurde für die Drucklufterzeugung des Siloaufbaus benötigt. Zeugen die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Gerätes machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

