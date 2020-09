Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Randalier gesucht

Welver (ots)

Am Sonntag, um 17:00 Uhr, beschädigte ein Mann eine Vitrine in der Sparkassenfiliale an der Straße Am Markt. Der unbekannte Täter trat zunächst gegen die Glastür, als diese sich nicht wunschgemäß für ihn öffnete. Im Vorraum machte sich der Mann dann an einen der Automaten zu schaffen. Danach griff er nach einer dort stehenden Glasvitrine und riss diese um. Der Sachschaden an der Vitrine wird auf etwa 1000,- EUR geschätzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden. Er ist etwa 30 Jahre alt, hat kurze, dunkelblonde Haare und einen Vollbart. Er sprach ohne Akzent. Der schlanke Unbekannte trug ein weißes T-Shirt mit einer schwarzen Weste und eine lange schwarze Hose. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Kripo in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (lü)

