Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Waren

PHR Waren (ots)

Am 22.02.2020 wurde die Polizei gegen 10:45 Uhr wegen ruhestörenden Lärms gerufen. Ein Zeuge gab an, dass zwei männliche Personen in der Güstrower Straße "Heil Hitler" und "Sieg Heil" gerufen haben. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten einen 26-Jährigen und einen 30-Jährigen fest. Es wurde eine Strafanzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die deutschen Tatverdächtigen hatten einen Atemalkoholwert von 2,92 Promille und 3,01 Promille. Die Beschuldigten befinden sich derzeit noch im Polizeigewahrsam. Die Männer sind bereits wegen eines ähnlichen Deliktes polizeilich bekannt.Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizei Neubrandenburg wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

