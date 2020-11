Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Ausweichen Verkehrsschild touchiert

BorkenBorken (ots)

Ohne anzuhalten hat ein unbekannter Autofahrer am Montag in Borken seine Fahrt nach einem Unfall fortgesetzt. Zurück blieb an dem zweiten beteiligten Fahrzeug ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Geschehen hatte sich gegen 17.30 Uhr auf der Marbecker Straße abgespielt: Ein 55-Jähriger war dort in Richtung Raesfeld unterwegs, als ihm ein Lkw entgegenkam. Dieser sei so weit links gefahren, dass der Borkener nach eigener Aussage eine Kollision nur durch ein Ausweichen habe verhindern können. Dabei touchiert er mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen. Der andere Fahrer fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

