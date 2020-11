Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Vreden - Mutmaßliches Diebestrio festgenommen

Sie hatten sich offensichtlich auf eine bestimmte Form von Geschäften "spezialisiert": Festgenommen hat die Polizei am Montag drei mutmaßliche Ladendiebe. Sie stehen im Verdacht, in Vreden und Ahaus jeweils in einem örtlichen Landhandel Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Eine 35-Jährige, ein 38-Jähriger und eine 51-Jährige kamen ins Gewahrsam.

Zuvor war es gegen 14.45 Uhr im Ahauser Ortsteil Wessum zu einem Diebstahl in einem Markt an der Eichenallee gekommen. Einer Mitarbeiterin waren die drei "Kunden" schon beim Betreten des Geschäftes verdächtig vorgekommen. Noch bevor sie das Trio ansprechen konnte, verschwanden die drei Tatverdächtigen.

Polizeibeamte stießen im Rahmen der Fahndung auf das Fahrzeug, mit dem die teils in Dortmund lebenden polnischen Staatsbürger unterwegs gewesen waren. Bei der Kontrolle des Wagens entdeckten die Polizisten mutmaßliches Diebesgut - möglicherweise stammt es noch aus weiteren entsprechenden Taten. Die Beamten nahmen die drei Tatverdächtigen fest.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Beschuldigten auch dringend tatverdächtig sind, einen Diebstahl gegen 13.00 Uhr in einem Geschäft an der Winterswyker Straße in Vreden begangen zu haben. Ob sie für weitere entsprechende Taten infrage kommen, wird geprüft.

Die drei Beschuldigten wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie kamen anschließend auf freien Fuß, da keine ausreichenden Gründe für eine Untersuchungshaft vorlagen.

