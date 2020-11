Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Rollerfahrer leicht verletzt

VelenVelen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat der Fahrer eines Motorrollers am Montag in Velen. Der 30-Jährige befuhr gegen 05.55 Uhr die Straße Fischediek, als er in einer langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Velener kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

