Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Polizei sucht silbernes Auto

Bad Sassendorf (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag (20.August) sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Pkw. Gegen 6.15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen den Gabrechter Weg in Richtung Heppen. Als ihm ein silbernes Auto entgegenkam fuhr er möglichst weit rechts. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Wagens blieb zu weit in der Fahrbahnmitte, so dass der Lippstädter seinen Wagen zu weit nach rechts lenkte und in den Graben rutschte. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unterdessen fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell