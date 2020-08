Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mit Flip-Flops auf der Flucht

Soest (ots)

Am Mittwoch (19.August), gegen 13.40 Uhr, verließ ein Tatverdächtiger ein Sportgeschäft in der Hansastraße. Hierbei ertönte das Alarmsignal, woraufhin er vom Personal angesprochen wurde. Der Mann flüchtete nun in Richtung Innenstadt. Drei Mitarbeiter verfolgten ihn, wobei der Verfolger den Täter kurz festhalten konnte und dann mit ihm zu Boden stürzte. Hierbei wurde der Zeuge leicht verletzt. Der Flüchtende konnte noch bis zur Walburger Straße verfolgt werden. Hier verlor sich dann seine Spur. Der mutmaßliche Ladendieb war - circa 25 Jahre alt - europäisches, sonnengebräuntes Erscheinungsbild - Trug zur Tatzeit ein graues T-Shirt, eine kurze, grüne Hose, Flip-Flops und führte einen bunten Stoffbeutel mit sich. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Flüchtende durch den Sturz mit dem Zeugen ebenfalls verletzt hatte. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

