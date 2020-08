Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - E-Bike-Fahrer mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Wickede (ots)

Ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer aus Arnsberg musste am Donnerstagmorgen (20.August) nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er befuhr, gegen 8.35 Uhr, den Radweg der Hauptstraße, als ein 35-jähriger Autofahrer aus Wickede von der Hauptstraße in die Ringstraße abbiegen wollte. Hierbei kollidierte der Radfahrer mit der rechten Seite des Autos und prallte gegen die Windschutzscheibe. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 4.500 Euro geschätzt. (reh)

