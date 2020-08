Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Taschendiebe

Erwitte (ots)

Am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr, wurde in einem Supermarkt am Wemberweg eine Frau bestohlen. Die 60-jährige Dame aus Erwitte hatte die Einkaufstasche mit ihrem Portemonnaie an den Einkaufswagen gehangen. Im Laden wurde sie von einer fremden Frau angesprochen und nach einem Artikel gefragt. Ohne die Antwort abzuwarten, verschwand die Fremde. Erst an der Kasse bemerkte die Erwitterin, dass ihre Geldbörse mit Bargeld, Papieren und einer Debitkarte fehlte. Ob die etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau in ihre Tasche gelangt hatte oder ein Komplize ist nicht bekannt. Die Fremde wird als 1,50 bis 1,60 Meter groß mit dunkelbraunem Haar beschrieben. Sie sprach deutsch mit Akzent. Zeugen, die Hinweise zu der Verdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 an die Polizei zu wenden. Der Ratschlag der Kriminalpolizei lautet: "Bewahren Sie ihre Wertgegenstände am besten direkt am Körper auf. In einer Tasche am Einkaufswagen ist Ihre Börse eine Einladung für Taschendiebe." Weitere Hinweise zu Thema finden Sie auf der Internetzseite der Polizei unter: soest.polizei.nrw (lü)

