Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auto übersehen

Soest (ots)

Am Montag, gegen 13:40 Uhr, ist es auf dem Hattroper Weg in Höhe des Feldmühlenweges zu einem Unfall gekommen. Eine 46-jährige Soesterin war auf dem Feldmühlenweg unterwegs. An der Kreuzung zum Hattroper Weg hielt sie ordnungsgemäß an. Beim Anfahren übersah sie das Auto einer 27-jährigen Anröchterin. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4500 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell