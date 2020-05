POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.05.20 - 24.05.20 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 22.05.20 - 24.05.20

Lüneburg (ots)

Presse - 22.05.20-24.05.20 ++

Lüneburg

Bardowick - Die Polizei stoppte am frühen Samstagmorgen in der Hamburger Landstraße einen Pkw, dessen Fahrer mit 2,76 Promille Atemalkohol unterwegs war. Der 27-jährige Fahrzeugführer musste seinen Führerschein abgeben und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Radbruch - Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch und Samstag in ein Haus im Herrmann-Löns-Weg einzubrechen. Sie hebelten an der Haustür, gelangten jedoch nicht ins Innere.

Lüneburg - Weil sich Anwohner über eine Bar in der Schrangenstraße beschwerten, kontrollierte dort die Polizei. Hierbei wurden massive Verstöße gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Lüneburg im Rahmen der Corona-Pandemie festgestellt. So befanden sich z.B. wesentlich mehr Personen als zulässig im Objekt, so dass der Mindestabstand unter keinen Umständen hätte eingehalten werden können. Da noch weitere Verstöße festgestellt wurden, forderte die Polizei vom Betreiber die Schließung der Bar.

Lüneburg - Unbekannte brachen im Laufe der letzten Woche mehrere Kellerverschläge in einem Seniorenheim in der Straße Volgershall auf. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar.

Scharnebeck - Zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wintergarten eines Hauses im Eichenbrücker Weg kam es am frühen Samstagmorgen. Vermutlich hatte ein Ofenrohr eines Kamins die dahinter befindliche Dachverkleidung stark erhitzt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Einbruch in Ferienhaus Küsten-Krummasel: Bisher unbekannte Täter verschafften sich in dem Tatzeitraum von Mo., 18.05.2020, 14:30 Uhr bis Fr., 22.05.2020, 15:00 Uhr, durch Aufbrechen mehrerer Türen Zugang zu den Räumlichkeiten eines Ferienhauses in der Ortschaft Krummasel. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BTM-Beeinflussung mit nicht zugelassenem PKW unter Verwendung von entwendeten Kennzeichen Lüchow: Ein 38jähriger Fahrzeugführer aus Lüneburg befuhr am frühen Samstagmorgen, 23.05.2020, gg. 00:30 Uhr, mit einem PKW Volvo in Lüchow öffentliche Straßen. Bei seiner Kontrolle in der Dannenberger Straße ergaben sich beim Fahrzeugführer Auffälligkeiten welche auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Vortest verlief positiv auf den Drogenwirkstoff Kokain. Im Verlauf der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, der von ihm geführte PKW nicht zugelassen ist und die an dem Fahrzeug befindlichen Kennzeichen zuvor entwendet wurden. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr Hitzacker: Ein 40jähriger Fahrzeugführer aus der SG Elbtalaue befuhr am Freitagnachmittag, 22.05.2020, gg. 16:05 Uhr, mit einem PKW Daimler-Benz in Hitzacker öffentliche Straßen, obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Bei seiner Kontrolle in der Bahnhofstraße wurde bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,33 mg/l, entsprechend 0,66 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Uelzen

Mofafahrer unter Marihuanaeinfluss Am Freitag gegen 17.00 Uhr ist in Ebstorf in der Straße Am Bahnhof in Ebstorf ein Mofafahrer kontrolliert worden. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der 22 Jahre alte Mann unter dem Einfluss von Marihuana steht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet.

Roller mit "alten" Kennzeichen unterwegs Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nordallee in Uelzen wir am Freitag gegen 22.30 Uhr, ein Motorroller mit zwei Personen kontrolliert. Bei der Kontrolle der beiden amtsbekannten Personen wird festgestellt, dass am Motorroller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht ist. Gegen den Fahrer des Rollers wird nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungs-gesetz eingeleitet.

Brand von Papiertonnen Am Freitagabend gegen 22.45 Uhr wird ein Feuer in der Heidestraße in Bienenbüttel gemeldet. Dort stehen zwei große Altpapiertonnen in Brand und werden völlig zerstört. Weiterhin wird ein angrenzender Metallzaun beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen sind die Mülltonnen absichtlich in Brand gesetzt worden. Gefahr für Gebäude bestand nicht. Es entsteht ein Schaden von ca. 200 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss Am Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr, wird der Polizei ein betrunkener Fahrzeugführer im Bereich Holdenstedt gemeldet. Im Rahmen der Fahndung, kann der PKW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes festgestellt werden. Der 22 Jahre alte Fahrer hat einen Atemalkoholwert von 2,08 Promille und streitet die Fahrt ab, sodass zwei Blutproben entnommen worden sind. Im Rahmen der Sachverhalts-aufnahme sind die eingesetzten Beamten von den Bekannten des Fahrzeugführers beleidigt worden. Auch gegen diese sind Strafverfahren eingeleitet worden.

Kennzeichenmissbrauch Am Samstag gegen 12:20 Uhr wurde auf dem Hammersteinparkplatz ein geparkter Opel mit entstempelten Kennzeichen vorgefunden. Die montierten Kennzeichen gehören eigentlich an einen Nissan, der Opel ist mit anderen Kennzeichen zugelassen, die sich aber zur der Zeit an einem VW Bora befanden. Es wurden zwei Strafverfahren gegen den 36-jährigen Uelzener Halter eingeleitet.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Ein 26-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 11:20 Uhr in Uelzen, Wendlandstraße, mit seinem PKW-Anhänger-Gespann kontrolliert, dessen Gesamtgewicht die zulässigen 3,5 t übersteigt. Der Beschuldigte ist lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

