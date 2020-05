Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pressemitteilung für den 20/21.05.2020 der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen ++

Lüneburg (ots)

Stadt u. LK Lüneburg

Keinen Führerschein

Die Polizei stoppte am Mittwochnachmittag in Bardowick einen 60-jährigen Audi-Fahrer, der bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Taschendiebstahl

Eine 23-jährige Lüneburgerin wurde Opfer eines Taschendiebstahls. In der Kleinen Bäckerstraße wurde sie von einem ca. 25-jährigen unbekannten angerempelt. Hierbei zog er die Geldbörse aus dem Rucksack des Opfers. Darin befanden sich u.a. Bargeld und diverse Karen. Der Mann soll ca. 180 cm groß sein, hat eine Glatze und trug zum Tatzeitpunkt ein Cap und eine Sonnenbrille. Hinweise bitte an 04131/83062215

Unfall mit Elektromobil

Ein 49-jähriger Mann aus Lüneburg fuhr mit seinem dreirädrigen Elektromobil offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit vom Munstermannskamp in die Willy-Brandt-straße. Hierbei kippte das Elektromobil um und der Fahrer wurde leicht verletzt.

Schlägerei auf einer Feier

Bei einer privaten Feier in der Nacht zu Himmelfahrt in der Lüneburger Innenstadt legte sich ein 23-jähriger Hamburger mit den Falschen an. Im Verlauf des Streits kam es zu einer Schlägerei, bei der der Streithahn von zwei Brüdern verletzt wurde. Da er sich auch nach der Behandlung druch Sanitäter und dem Eintreffen der Polizei überhaupt nicht beruhigen lies, musste er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Gegen alle Beteiligten wurden Strafverfahren eröffnet.

LK Uelzen und LK Lüchow-Dannenberg:

Keine relevanten Ereignisse.

