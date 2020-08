Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zeugen helfen ungewollt Ladendieb

Lippstadt (ots)

Nachdem am Mittwoch (19.August), gegen 15.20 Uhr, ein Ladendetektiv einen Mann bei einem Diebstahl in einem Geschäft auf der Lange Straße beobachtete, stellte er diesen vor dem Geschäft zur Rede. Der mutmaßliche Ladendieb versucht den Detektiv zu schlagen, woraufhin er ihn zu Boden brachte. Passanten, die diese Situation offensichtlich falsch deuteten brachten die beiden Männer auseinander. Diese Chance nutzte der Tatverdächtige und flüchtete. Er war - circa 30 Jahre alt - 175-180 cm groß - hatte kurze, schwarze Haare und Bartansatz - Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine ¾-Jeans und eine olivfarbene Umhängetasche. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

