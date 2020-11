Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Firmenwagen

Bocholt

In der Nacht zum Montag gelangten Diebe am Schüttensteiner Weg in den Innenraum eines geparkten Peugeot Boxers. Die Täter hebelten ein Seitenfenster auf und entwendeten einen Rotationslaser, ein Radio, ein Akku sowie ein Lagegerät. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 04.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

