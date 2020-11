Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Betrunken Schaden verursacht

IsselburgIsselburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro hat ein Autofahrer am Sonntag in Isselburg bei einem Unfall angerichtet. Der 19-jährige Isselburger befuhr die Gendringer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts und touchierte einen geparkten Wagen eines 23-jährigen Isselburgers. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem 19-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 1,5 Promille hin. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher und fertigten eine Strafanzeige. Zur Bestimmung des exakten Alkoholgehalts wurde ihm von einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell