Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Daten ausgespäht

BocholtBocholt (ots)

Mit einer miesen Masche hat sich ein Unbekannter am Samstag Zugang zu den Daten im Computer einer Bocholterin verschafft. Er meldete sich gegen 10.00 Uhr telefonisch und gab sich als Mitarbeiter von Microsoft aus. Der Anrufer behauptete, eine Schadsoftware würde sich auf dem Computer der 73-jährigen Bocholterin befinden. Diese eröffnete ihm daraufhin elektronischen Zugang. Der Täter hatte über zwei Stunden lang Zugriff auf den Computer der Geschädigten und dabei die Möglichkeit Passwörter einzusehen. Eine Übergabe von TAN Nummern scheiterte aufgrund eines technischen Problems auf dem Mobiltelefon der Bocholterin.

Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich nicht auf derartige Gespräche ein! Legen Sie am besten sofort auf. Microsoft selbst warnt vor dieser Masche, bei der die Kriminellen regelrechte Callcenter einsetzen. Sie haben es dabei auf sensible Daten abgesehen, ebenso auf Passwörter und Zugänge zum Online-Banking. Haben die Betrüger dennoch auf einen PC Zugriff bekommen, heißt es schnell handeln. Experten empfehlen, den PC vom Netz zu trennen und am besten von einem Fachmann prüfen zu lassen. Auch sollten alle gespeicherten Passwörter und Zugangsdaten geändert werden.

