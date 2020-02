Polizei Hamburg

POL-HH: 200221-4. Festnahme dreier mutmaßlicher Diebe

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.02.2020, 01:23 Uhr Tatort: Hamburg-Tonndorf, Kuehnstraße, Schimmelmannstraße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 haben in der letzten Nacht drei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an mehreren Lkw die Katalysatoren demontiert zu haben.

Die Beamten befanden sich im Bereich des Gewerbegebiets rund um den Albert-Schweitzer-Ring und bemerkten dort einen Opel Movano Kastenwagen, der mit drei Personen besetzt war und konspirativ durch die Straßen gelenkt wurde.

In der Kuehnstraße hielt das Fahrzeug plötzlich an und zwei der Insassen gingen zu Fuß in Richtung des Gewerbegebiets. Der Fahrer wartete mit seinem Fahrzeug abgesetzt auf seine Mitfahrer, die kurze Zeit später zurückkehrten und den Klein-Lkw offenbar mit Gegenständen beluden. Anschließend fuhr das Fahrzeug zügig weiter zur Schimmelmannstraße. Dort stiegen die Mitfahrer erneut aus und betraten einen Betriebshof. Der Lkw wurde wieder durch die beiden Tatverdächtigen verdeckt angelaufen und mutmaßlich mit Gegenständen beladen.

Die Fahnder folgten dem Fahrzeug bis in das Gewerbegebiet Großmoorbogen in Hamburg-Harburg. Dort zeigten die drei Männer ein ähnliches Verhalten. Der Klein-Lkw wurde schließlich in der Lassallestraße angehalten und überprüft. Auf der Ladefläche konnten sechs augenscheinlich frisch demontierte Lkw-Katalysatoren festgestellt werden.

Die drei Rumänen (19,20,20) wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen.

Der Kleintransporter wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts 152, insbesondere die Zuordnung der Katalysatoren, dauern an.

Schö.

