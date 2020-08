Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede, Landskroner Straße Alleinunfall mit Personenschaden und Flucht

Holzwickede (ots)

Am Samstag den 22.08.2020, gegen 00:35 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Dortmunder mit seinem Pkw die Landskroner Straße in Holzwickede. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch eine Hecke in die Einfahrt eines Privatgrundstückes. Anschließend verließ der verletzte Pkw Führer sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle in ein angrenzendes Waldgebiet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte er im Wald angetroffen werden. Durch einen eingesetzten Rettungswagen wurden die Verletzungen vom Unfall versorgt und der 21 jährige in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkohol und/oder andere berauschende Mittel. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

