Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Sonntag (27.12.) gegen 20.00 Uhr kam es in Steinfurt-Burgsteinfurt, Horstmarer Straße / Alexander-Koenig-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. An der dortigen Kreuzung überquerte eine 18-jährige Steinfurterin in Begleitung ihrer Freundin bei Grünlicht die Straße in Richtung Bismarckstraße. Aus Richtung der Horstmarer Straße kam ein dunkler Kleinwagen und fuhr auf die junge Frau zu. Das Fahrzeug berührte die Fußgängerin, so dass diese hinfiel und sich verletzte. Die Fahrerin des Kleinwagens (etwa 25 Jahre alt, blonde schulterlange Haare) stieg kurz aus und fragte nach dem Gesundheitszustand der gestürzten Frau. Ohne sich aber weiter um die Verletzte zu kümmern, stieg die Unfallverursacherin wieder in ihr Fahrzeug und fuhr in Richtung Alexander-Koenig-Straße davon. Ein weiterer Pkw-Fahrer in einem weißen Mercedes hielt kurz an und empfahl der jungen Frau, die Polizei zu informieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können. Insbesondere wird der Fahrer des weißen Mercedes gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

