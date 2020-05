Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht Bus-Fahrgast nach Körperverletzung

Hamm-Mitte (ots)

Mehrfach ins Gesicht geschlagen wurden am Montag, 11. Mai, gegen 15 Uhr zwei Bus-Fahrgäste der Linie 63 in Hamm Mitte. Eine 24-jährige Hammerin war von einem anderen Fahrgast geschlagen worden. Der Täter fühlte sich anscheinend durch ihren Blick provoziert. Ein 18-jähriger Fahrgast eilte der jungen Frau zur Hilfe und wurde ebenfalls vom Täter geschlagen. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der Schläger öffnete die hintere Bustür und flüchtete in die Viktoriastraße.

Er ist zwischen 30 und 40 Jahren alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Zudem hat er dunkle, längere Haare und trug eine blaue Jeans sowie einen hellbraunen Mantel. Überdies hatte er eine Kappe und eine Sonnenbrille an.

Nun wird die Videoüberwachung im Bus ausgewertet. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell