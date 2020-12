POL-SO: Lippstadt/Erwitte - Erfolg der Drogenfahndung

Kreispolizeibehörde Soest

Lippstadt/Erwitte - Erfolg der Drogenfahndung

Lippstadt

Gemeinsame Presseerklärung der Kreispolizeibehörde Soest und der Staatsanwaltschaft Paderborn Im Rahmen polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen kontrollierten am Dienstag dem 03.11.2020 , gegen 19:20 Uhr, Drogenfahnder und der Einsatztrupp der Kreispolizeibehörde Soest einen spanischen Lkw an der B 55 zwischen Erwitte und Lippstadt. Bei der Durchsuchung des Aufliegers konnten zwischen zahlreichen gepressten Kleiderstapeln, dreizehn Taschen mit insgesamt 166 Kilogramm Marihuana aufgefunden werden. Die sichergestellten Drogen waren in ein Kilo schwere Portionen abgepackt . Für den 57-jährigen Lkw-Fahrer aus Albanien wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn durch das Amtsgericht Lippstadt Untersuchungshaft angeordnet. Im Rahmen seiner Vernehmung gab er an, dass er nichts von den Drogen in seinem Auflieger gewusst habe und er seine Ladung niemals in Augenschein genommen habe. Ersten Ermittlungen zu Folge, erfolgte die Einfuhr von Spanien über Frankreich und Luxemburg nach Deutschland. Dies ist der größte Drogenfund, der bisher von der Polizei im Kreis Soest gemacht wurde. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern zur Zeit noch an. Im Hinblick auf die weiter laufenden Ermittlungen können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

